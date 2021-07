Van Vleuten snelt naar olympisch goud, Van der Breggen pakt brons

Annemiek van Vleuten heeft dan toch haar gouden olympische plak te pakken. De 38-jarige wielrenster uit Wageningen was woensdag op de individuele tijdrit niet te stuiten. Op het Fuji Speedway-circuit finishte ze na 22 kilometer in een tijd van 30 minuten en 13,49 seconden.

Anna van der Breggen veroverde net als bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 brons op de tijdrit. Het zilver was voor de Zwitserse Marlen Reusser.

Van Vleuten was de snelste bij het eerste meetmoment, kort onder het hoogste punt, en breidde haar voorsprong op het meer vlakke deel alleen maar uit. De gevreesde Amerikaanse ChloĆ© Dygert moest daar al bijna een minuut toegeven, Van der Breggen zo’n 20 seconden. Bij de tweede tijdcheck was Van Vleuten alleen maar verder uitgelopen. Ze had op de finish 56 seconden voorsprong op Reusser en 1.01 minuut op Van der Breggen.

Dygert, de wereldkampioene van 2019 en vooraf een van de favorieten, kwam niet verder dan de zevende plaats. Ze gaf 2.16 minuten toe op Van Vleuten.

“Yes!”, riep Van Vleuten uit in een eerste reactie. “Dit heeft zo moeten zijn, dit maakt het verhaal compleet. Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn. Het verhaal is rond.”

De wielrenster greep zondag nog naast het goud in de wegwedstrijd, omdat de vroeg ontsnapte Anna Kiesenhofer uit Oostenrijk nooit meer werd teruggepakt. Ze moest toen genoegen nemen met zilver. Vijf jaar geleden op de Spelen van Rio kwam Van Vleuten hard ten val in de wegwedstrijd terwijl ze aan de leiding reed.

Later op de dag komen de mannen in actie, met voor Nederland Tom Dumoulin.