Van Vleuten zaterdag alweer in Clasica San Sebastian

Het liefst was ze de stad ingegaan. Maar Tokio zit op slot vanwege corona en bovendien moet ze ’s nachts de bus in naar het vliegveld. Annemiek van Vleuten is donderdag al in Nederland. Even bijkomen, zou je denken. “Zaterdag rijd ik de Clasica San Sebastian”, deed ze kort na het veroveren van olympisch goud op de tijdrit haar gehoor opnieuw versteld staan.

“Donderdag ga ik als we om 15.00 uur geland zijn meteen door naar het Olympic Festival in Scheveningen”, vertelde ze. Om vervolgens haar optreden in de Baskische koers te verklaren. Van Vleuten rijdt sinds dit jaar voor de Spaanse ploeg Movistar. “Ik vind het leuk om daar weer met die meiden aan de start te staan. Ze hebben me een tijdje niet gezien.”