Verstappen test in Hongarije motor uit zijn gecrashte bolide

Max Verstappen koestert een klein beetje hoop dat hij de motor uit zijn gecrashte bolide voorlopig kan blijven gebruiken. Leverancier Honda heeft de krachtbron van de zwaar beschadigde Red Bull grondig nagekeken en hier en daar wat onderdelen vervangen. De Japanse fabrikant bleef daarbij binnen de reglementen, zodat de internationale automobielfederatie (FIA) daarvan geen aantekening hoeft te maken.

Verstappen zal vrijdag tijdens de eerste trainingsdag voor de Grote Prijs van Hongarije op de Hungaroring de motor uitgebreid gaan testen. Daarna beslist Red Bull of de krachtbron al dan niet vervangen moet worden. Verstappen heeft tijdens dit seizoen al een keer van motor gewisseld. Na de tweede motorwissel volgen er gridstraffen. Verstappen en zijn team hopen dat ze het inzetten van de derde motor nog even kunnen uitstellen om in de strijd met wereldkampioen Lewis Hamilton wat meer speelruimte over te houden.

In de WK-stand leidt Verstappen met een voorsprong van 8 punten op Hamilton. De Brit tikte zijn Nederlandse rivaal anderhalve week geleden kort na de start van de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ aan, waardoor de Red Bull op hoge snelheid in de bandenstapel terechtkwam. Verstappen hield alleen wat blauwe plekken en een stijve nek aan het ongeval over, maar zijn auto was zwaar beschadigd. Volgens de teamleiding bedroeg de schade ongeveer 1,5 miljoen euro.

Ondanks een tijdstraf van 10 seconden wist Hamilton de race op Silverstone te winnen. Red Bull liet het er niet bij zitten en schakelde een advocaat in om te onderzoeken of de sanctie gerechtvaardigd was, gezien de ernst van het incident. De teamleiding heeft de FIA inmiddels ook om een herziening van de straf voor Hamilton gevraagd. Mercedes en Red Bull dienen zich donderdag te melden voor een videoconferentie met de FIA over deze spraakmakende kwestie.