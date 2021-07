‘Weerbare’ roeisters vier-zonder doen toch iets goed met zilver

De roeisters van de vrouwen vier-zonder namen de woorden van hun coach in quarantaine ter harte tijdens hun olympische finale in Tokio. “Hij leerde ons weerbaar te zijn onder alle omstandigheden. Hij zei: als je hier doorheen komt, dat laat je zien dat je het kunt”, memoreerde Ymkje Clevering haar coach Josy Verdonkschot, die bij de Spelen in Tokio besmet raakte met corona en zich moest afzonderen van de roeiploeg.

Zilver was het eindresultaat. De boot met Clevering, Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn en Veronique Meester moest in de finale op de Sea Forest Waterway alleen AustraliĆ« net voor zich dulden. “Het begint een beetje in te dalen. Een olympische medaille is het allerhoogste voor ons”, zei Hogerwerf. “Ik ben supertrots dat we ons ondanks die toestanden rond corona hebben vermand en zijn doorgegaan.”

“We gaan altijd voor de winst, maar dit was een goede race en meer dan zilver zat er niet in, ook al was het verschil met AustraliĆ« klein. We zetten onze beste tijd ooit neer, zelfs beter dan de streeftijd die Josy ons had ingeprent. We kunnen alleen maar tevreden zijn”, aldus Clevering.

De roeisters hadden het de dagen naar de finale bepaald niet makkelijk. De positieve coronatest van hun coach hakte erin. “Het was elke keer stress als iemand op de deur klopte. Het kon een staflid zijn van TeamNL met slecht nieuws. Gelukkig was het meestal de schoonmaker”, zei Clevering. “We zijn ook steeds heel voorzichtig geweest en bij anderen uit de buurt gebleven”, benadrukte Hogerwerf.

De reacties van buiten maakten het leven in het olympisch dorp er ook niet eenvoudiger op. “Die waren niet heel vriendelijk meer. Het ging de afgelopen dagen meer over corona dan over medaillekansen. We hebben vandaag laten zien dat het hier om het racen gaat. En dat we als roeiteam vier olympische medailles halen, geeft veel voldoening. We hebben eindelijk iets goeds gedaan”, vulde Hogerwerf aan.