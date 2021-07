Windsurfer Badloe: dit was een goede dag

Windsurfer Kiran Badloe is te spreken over zijn optreden woensdag bij de Olympische Spelen. Hij nam de koppositie in de RS:X weer over en verstevigde vervolgens zijn leidende positie in de in totaal drie races.

“Dit is echt Scheveningen-weer. Dat was heerlijk. De omstandigheden zijn hartstikke leuk. We gaan allemaal superhard. Het is spectaculair. Maar het is wel tricky. De wind draait best nog wel. Je moet wel je koppie erbij houden. Dat heb ik twee keer goed kunnen doen. Een keer ging ik in de fout, maar ben ik nog redelijk goed weg kunnen komen. Ik zag de wind, maar kon er niet bij komen. Maar ik heb een soepele dag neergezet zo.”

Hij was vooral te spreken over zijn starts. “Mijn starts waren supergoed. Ik kwam wel vaak als eerst of tweede boven en dan was het uitvaren en kijken wat er gebeurde. Dat lukte.”

Hoewel Badloe aan de leiding gaat, verwacht hij nog spannend dagen. “We zullen allemaal dichtbij elkaar staan. Mijn Italiaanse concurrent heeft het wat laten liggen en de Zwitser helemaal. Maar er zijn wel wat andere jongens bijgekomen. Morgen zal best nog wel veel uitmaken voordat we de medalrace ingaan. Maar dit was een hele goede dag.”