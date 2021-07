Windsurfer Badloe pakt weer de koppositie bij de Spelen

Windsurfer Kiran Badloe heeft bij de Olympische Spelen de koppositie weer overgenomen in de RS:X. Hij eindigde als tweede in de zevende race in het water rond het eiland Enoshima achter de Chinees Kun Bi. In de achtste race werd hij vierde. De Brit Tom Squires won.

Badloe ging ook na zes races aan de leiding. Maar werd gediskwalificeerd na een klacht van de Italiaan Mattia Cambonio over de vijfde race en zakte terug van de eerste naar de derde plek. De windsurfers hadden dinsdag een rustdag. Er staat woensdag nog een race op het programma.

In de 49er zetten Bart Lambriex en Pim van Vugt ook een goede race neer. Ze kwamen ook als tweede over de finish. In hun eerste race werden ze 14e. Zij kwamen dinsdag maar een keer in actie nadat de races vanwege het variabele weer werden uitgesteld. In het klassement staan ze nu zevende. Ook zij komen woensdag nog in actie.

Windsurfer Lilian de Geus meldde zich ook van voren in de RS:X bij de vrouwen. De regerend wereldkampioene eindigde in de zevende race als derde achter de Britse Emma Wilson en de Fran├žaise Charline Picon. In het klassement staat ze nu vijfde.

Nicholas Heiner werd in de Finn tiende in de derde race. In het klassement neemt hij de negende plek in.