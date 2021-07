Zevende coronageval in Nederlandse olympische ploeg

In de Nederlandse olympische ploeg is opnieuw een coronageval vastgesteld. Het gaat om Isabelle Jacobs, de assistente van roeicoach Josy Verdonkschot. De hoofdtrainer van verschillende vrouwenboten zit al een paar dagen in isolatie. Ook Jacobs is in quarantaine gegaan. Haar taken worden overgenomen door andere collega’s, aldus een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF.

Het is het zevende positieve coronageval in de Nederlandse equipe. Skateboardster Candy Jacobs was vorige week woensdag de eerste Nederlandse olympiër die in quarantaine moest na een positieve test. Daarna volgden taekwondoka Reshmie Oogink, een staflid van de roeiploeg, skiffeur Finn Florijn en tennisser Jean-Julien Rojer.

De meeste positief getesten vlogen met dezelfde vlucht naar Japan, net als een positief bevonden commentator van de NOS. Verdonkschot zat niet op deze vlucht. Van Jacobs is dat nog niet bekend.

Ondanks het vierde coronageval in de roeiploeg kende het team woensdag een succesvolle dag. Zonder de steun maar met hun coach Verdonkschot in gedachten wonnen de roeisters van de vier-zonder de zilveren medaille. Ze gaven na afloop toe dat het niet makkelijk was geweest. De positieve coronatest van hun coach hakte erin. Er was angst dat ze zelf ook positief getest zouden worden. Ook kwamen er veel negatieve reacties in het olympisch dorp.

Naast het zilver van de roeisters was er goud voor de mannen van de dubbelvier, zilver voor de mannen dubbeltwee en brons voor de vrouwen dubbeltwee.