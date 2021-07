Zilveren medaille voor Dumoulin op olympische tijdrit

Tom Dumoulin heeft woensdag in de individuele tijdrit op de Olympische Spelen van Tokio de zilveren medaille veroverd. De Limburgse renner hoefde alleen de Sloveen Primoz Roglic voor zich te dulden. Het brons ging naar de Australiër Rohan Dennis.

Dumoulin had een ongewone voorbereiding. In januari verbaasde hij door zijn wielercarrière voor onbepaalde tijd stil te zetten. Een paar maanden later keerde hij terug met de olympische tijdrit als hoofddoel.

Bij de vorige Spelen in 2016 eindigde Dumoulin ook als tweede achter de Zwitser Fabian Cancellara. Dat was twee jaar nadat hij op het WK van Ponferrada derde was geworden achter Bradley Wiggins, de tijdritkampioen van Londen 2012. De Brit noemde Dumoulin toen “the next big thing’ en dat werd de Maastrichtenaar ook. In 2017 won hij zowel de Giro d’Italia als de tijdrit bij het WK in het Noorse Bergen. Het jaar erop was hij nog de beste in tijdritten in Giro en Tour, maar sindsdien volgde tegenslag op tegenslag, met name door slepende problemen aan de knie na een val in de Giro van 2019.

Dumoulin verkaste van ploeg en werd bij Jumbo-Visma als een van de kopmannen van de Tour van 2020 gepresenteerd. Het ongemak straalde van hem af, opnieuw gehinderd door fysieke problemen. De melding dat hij een pauze nam in januari kwam toch nog onverwacht. Zoals ook zijn aankondiging in mei om aan de Spelen te willen deelnemen menigeen verraste. Zonder veel wedstrijdkilometers reisde hij af naar Japan. Niemand wist waar hij stond. Maar hij kon zich toch mengen in de strijd om de medailles. Na de eerste ronde was alleen Roglic sneller dan de Nederlander. De Sloveen liep verder uit, maar Dumoulin wist zijn tweede plek vast te houden.