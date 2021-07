Al na vijf minuten zit olympische droom van Korrel erop

Onder het mom ‘Korrel for gold’ ging judoka Michael Korrel voor het hoogst haalbare op de Olympische Spelen in Tokio. De olympische droom zat er voor de debutant echter al na vijf minuten op.

“Dit is een zware domper, dat spreekt voor zich natuurlijk”, zei Korrel (27) na zijn nederlaag tegen Karl-Richard Frey. Korrel verloor in de golden score op waza-ari van de Duitser, de nummer 24 van de wereld. “De partij verliep prima, ik wilde hem langer maken. Ik zou het moeten terugkijken en analyseren. Hij wist aan de rechterkant een gaatje te vinden en die kans heb ik hem blijkbaar gegeven. Misschien had ik agressiever moeten zijn in het begin.”

Jaren leefde Korrel toe naar dit moment, donderdag 29 juli. Het werd echter een dag om gauw te vergeten. Een herkansing krijgt Korrel niet. “Daar hebben wij het ook vaker over, dat is part of the business. Soms sta je aan de andere kant en dan is het allemaal heel mooi. Maar deze kans krijg je niet vaak in je leven. Ik kwam hier voor heel veel meer en dat is heel zuur.”

Korrel krijgt zaterdag nog wel een nieuwe kans met het team, in de gemengde landenwedstrijd. “Alle focus lag op individueel. Het zal nog wel even een donker moment blijven en blijven spoken in mijn hoofd. Maar daarna moeten we schakelen naar teams en dan is er zaterdag de kans op revanche”, aldus Korrel.

“Ik moet dit eerst even parkeren. Dat is moeilijk, maar ik heb mensen om me heen die me daarbij helpen. Mijn familie is er niet bij, maar ik heb hier ook vrienden die als familie zijn. Daar zal ik mijn momenten wel mee zoeken.”

Twee jaar geleden werd Korrel op de olympische locatie, de judotempel Nippon Budokan, derde op de WK. Hij is ook de nummer 3 van de wereld.