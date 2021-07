Autoriteiten Japan leggen beachduo Stam/Schoon beperkingen op

De Japanse autoriteiten hebben een aantal sporters en begeleiders die op een inmiddels veelbesproken KLM-vlucht naar Tokio zaten, met daarin vijf later positief op corona geteste leden van TeamNL, alsnog tot ‘close contact’ benoemd. Onder hen bevinden zich de beachvolleybalsters Raïsa Schoon en Katja Stam, die na hun partij van donderdag bevestigden dat hun een aantal beperkingen is opgelegd.

“We mogen sinds gisteren alleen nog van de kamer om te trainen of voor onze wedstrijden”, vertelde Stam, die liet weten dat de maatregelen tot zondag duren. Dan is de periode van veertien dagen na de vlucht van 17/18 juli voorbij. NOC*NSF bevestigde de maatregel van de Tokyo Health Authority. “Het overgrote deel van de groep die nu tot close contact is verklaard is inmiddels volgens planning teruggekeerd in Nederland. Wat de sporters in Tokio betreft gaat het alleen nog om het duo Stam/Schoon”, meldde een woordvoerder. “Verder gaat het in Tokio nog om enkele begeleiders en een communicatiemedewerker. In totaal betreft het zeven leden van TeamNL die onder deze maatregel vallen.”

Vijf van de zeven leden van TeamNL die positief testten op corona zaten op de bewuste vlucht, onder hen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn. Zij verblijven in het zogenoemde quarantainehotel.

“We zaten in het vliegtuig voor de skaters, naast de tennissers en achter de taekwondoka”, vertelde Schoon. In de “dangerzone”, grapte Stam. Al zijn er, zo benadrukt de KLM, geen aanwijzingen dat de besmettingen in het vliegtuig hebben plaatsgevonden. “In het begin waren we ook wel bang dat we ook positief zouden testten. Maar dat ze nu na tien dagen alsnog met die maatregel komen en wij in quarantaine moeten vind ik een beetje krom.”

Het betekent dat ze nu niet meer met de andere beachvolleyballers een appartement bewonen, dat ze op de kamer moeten eten, alleen voor wedstrijden en trainingen naar buiten mogen en met een speciale shuttle naar de beachvelden worden vervoerd. “Het komt een beetje over als een noodgreep”, vond Stam.

De termijn van veertien dagen is in overeenstemming met de incubatietijd waarvan men in Tokio uitgaat. “Alleen onder de voorwaarden van Tokyo 2020 kunnen zij nog trainen en sporten”, bevestigt NOC*NSF.

De sportkoepel nam eerder zelf al maatregelen om de contacten tussen sporters onderling te beperken. Zo was het niet meer de bedoeling de algemene lounge te gebruiken, behalve nog om koffie of thee te halen. Ruimte als gymzalen waren alleen nog op afspraak te gebruiken. Ook was sporters verzocht de trap te nemen in plaats van de lift en op drukke tijden de eetzaal te mijden.