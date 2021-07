Badloe gaat zaterdag pas juichen om goud op Spelen

Windsurfer Kiran Badloe had het op het water niet in de gaten, maar na de laatste reguliere race in de RS:X-klasse op de Olympische Spelen drong het tot hem door. Hij hoeft in de medalrace alleen maar diskwalificatie te ontlopen om goud te pakken.

“Tijdens de laatste race had ik het nog niet in de gaten, maar eenmaal aan de kant drong het door. Heel gaaf, onwerkelijk op mijn eerste Spelen”, zei de 26-jarige Badloe. “Het zijn hier lastige omstandigheden met de wind en het duurde een paar dagen voordat ik lekker in mijn vel zat. Maar we wilden voor de medalrace al een beslissing forceren en dat lijkt gelukt.”

Badloe wil nog niet op goud vooruitlopen. “We hebben een aardig grote voorsprong, maar juichen pas over over twee dagen. Nu is het zaak om het koppie erbij te houden, een ‘cleane’ en goede medalrace te varen. De druk is er wel, maar daar kunnen we mee omgaan.”

Meteen na de race belde Dorian van Rijsselberghe, de olympisch kampioen van 2012 en 2016, naar Badloe. “Hij zei eerst een scheldwoord en daarna ‘heel gaaf’. Ik zal hem straks even wat uitgebreider terugbellen.”

Badloe heeft in het klassement een voorsprong van 19 punten op de nummer 2. Hij hoeft in de slotrace alleen maar te finishen en daarbij geen diskwalificatie oplopen om de olympische titel over te nemen van Van Rijsselberghe.