Badmintonner Caljouw niet bij laatste acht enkelspel in Tokio

Het olympisch toernooi zit erop voor badmintonner Mark Caljouw. De Nederlandse troef strandde op de Spelen in Tokio in de achtste finales. Hij boog in het Musashino Forest Sport Plaza in 3 games voor Kevin Cordon uit Guatemala: 17-21 21-3 19-21

Caljouw speelde wisselvallig en liet in de eerste en vooral de derde game kansen liggen. Zo stond hij toe dat hij Cordon bij een 12-10 voorsprong in de beslissende game zes punten op rij liet maken. Caljouw kwam nog terug tot 16-16, maar Cordon maakte uiteindelijk de minste fouten.

De meervoudig Nederlands kampioen was sterk begonnen in het toernooi. Hij boekte in de groepsfase twee zeges, op Misha Zilberman uit Israƫl en Sai Praneeth uit India. Caljouw was de eerste Nederlander in 25 jaar die zijn opwachting maakt in het enkelspel op de Spelen.