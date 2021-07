Beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen verliest opnieuw van Cerutti

Het is beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op de Olympische Spelen niet gelukt ook hun derde groepswedstrijd te winnen. Ze moesten met 21-14 24-22 hun meerdere erkennen in de Brazilianen Alison Cerutti en Alvaro Morias Filho.

Brouwer en Meeuwsen hadden in Tokio hun eerste twee wedstrijden in twee sets gewonnen. Ondanks de nederlaag verzekerden ze zich van een plek in de achtste finales.

De Nederlanders lieten in de tweede set, bij een 22-21-voorsprong, één setpoint onbenut. De Braziliaanse combinatie benutte het derde wedstrijdpunt. In de slotfase sloeg het Nederlandse duo bij 19-19 een service buiten de lijnen.

Aan Cerutti bewaren Brouwer en Meeuwsen slechte herinneringen; vijf jaar geleden verloren ze op de Spelen in Rio de Janeiro in de halve finales van de Braziliaan, die toen aan de zijde van Bruno Schmidt olympisch kampioen werd.

“Het was een teleurstellende wedstrijd. Alleen aan het einde was het een goed gevecht. Het had niet zo lang mogen duren voordat we de oplossingen hadden gevonden, bijvoorbeeld op het goede netspel van Alison”, zei Meeuwsen. “Maar als je deze hele wedstrijd bekijkt, dan moet je helaas concluderen dat zij de terechte winnaar zijn.”

Voor Brouwer en Meeuwsen stond vooral de eindstand in de groep op het spel, ze konden niet uitgeschakeld worden. “De scenario’s vonden we niet interessant. Dit was een nieuwe wedstrijd en deze wilden we ook winnen. Daar zijn we vol voor gegaan. Ik wist dat het open lag, maar ik zou echt niet weten hoeveelste we nu zijn geworden.”

De wedstrijd begon om 22.00 uur plaatselijke tijd, toen het flink was afgekoeld. “Dit is een stuk lekkerder dan 10.00 uur ’s ochtends”, aldus Brouwer. “En het is nu ook mooi midden op de dag in Nederland. Ze hebben goed rekening met ons gehouden.”

Vijf jaar geleden pakten Brouwer en Meeuwsen een bronzen plak. “Of we nu beter zijn? Dan is dit de verkeerde wedstrijd om het na te vragen”, zei Meeuwsen lachend. “Maar we zijn wel diverser geworden. De resultaten van de komende dagen zullen dat uitwijzen.”