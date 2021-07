Bernal start voor eerst na Giro-zege in Clásica San Sebastián

Egan Bernal start voor het eerst na zijn overwinning in de Ronde van Italië weer in een belangrijke wielerkoers. De Colombiaan van Ineos Grenadiers doet in Spanje mee aan de Clásica San Sebastián. Hij verkeert in gezelschap van onder anderen zijn ploeggenoten Adam Yates, Carlos Rodriguez en Daniel Martinez.

Bernal liet de Olympische Spelen van Tokio aan zich voorbijgaan om rust te nemen. De Zuid-Amerikaanse renner kampte met rugklachten en bleek begin juni bovendien het coronavirus te hebben opgelopen.