Caljouw lijdt op Spelen Tokio zijn ”pijnlijkste” nederlaag

Badmintonner Mark Caljouw noemde zijn nederlaag in de achtste finales van het olympisch toernooi in Tokio de “pijnlijkste” in zijn carrière. “Het is een heel hard verlies. Ik heb mijn kansen verprutst en het laten liggen”, zei de aangeslagen Nederlander na het mislopen van een plek in de kwartfinales van het enkelspel. Hij verloor in drie games van Kevin Cordon uit Guatemala: 17-21 21-3 19-21.

“Vooraf tekende ik voor het doorkomen van de poule en zou ik een tevreden gevoel hebben gehad met het bereiken van de laatste zestien, maar dat gevoel heb ik helaas niet. Een grotere kans om de kwartfinales te halen op de Olympische Spelen krijg ik misschien nooit meer”, mokte Caljouw. “Het zal wel bezinken en over een maand kan ik misschien toch anders terugkijken op dit toernooi, maar ik ben misschien te veel sportman om iets positief te zien. Ik kan het niet anders beschrijven dan shit. Dit zal altijd als een heel pijnlijk verlies bij me blijven.”

De meervoudig Nederlands kampioen begon naar eigen zeggen niet goed aan de wedstrijd tegen Cordon, die minder goed dan Caljouw werd geacht. “Ik trap in bepaalde dingen waarvan ik wist dat die zouden komen. In de tweede game kwam ik ijzersterk terug, hoewel hij de punten wel heel makkelijk weggaf. Vermoedelijk om dan in de derde game als een gek te starten, maar ik speelde prima en had de controle tot 11-9. Daarna maak ik domme, tactische fouten en geef het weg. Dat kan ik alleen mezelf verwijten.”

Caljouw besefte ook wel dat de sport soms onvoorspelbaar is. “Ik weet ook niet zo goed waarom ik die fouten maakte. Misschien zag ik de overwinning al en was ik daar te veel mee bezig, terwijl je alleen met je tactiek bezig moet zijn. Ik ben geen opgever en ga keihard trainen om over drie jaar in Parijs het beter te doen en iets moois neer te zetten. Maar op dit moment neem ik met een rotgevoel afscheid van Tokio.”