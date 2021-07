Deense wielrenner Vingegaard langer bij Jumbo-Visma

Wielrenner Jonas Vingegaard blijft ten minste tot het einde van 2024 bij Jumbo-Visma. De 24-jarige Deen is bezig aan zijn derde seizoen bij de Nederlandse formatie.

Vingegaard heeft een sterk seizoen. Hij wist een rit te winnen in de UAE Tour, won twee etappes en het eindklassement van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, eindigde als tweede in de Ronde van het Baskenland en werd eerder deze maand tweede in het klassement van de Tour de France.

De Deen kijkt uit naar het vervolg. “Ik ben blij om mijn contract te verlengen. Tot op heden is onze samenwerking een succes geweest en hopelijk blijven we ook in de toekomst mooie successen boeken. Ik voel me hier goed. Daarom was het een makkelijke en vanzelfsprekende keuze om langer te blijven.”