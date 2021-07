Eerste medaille ooit voor San Marino

Alessandra Perilli uit San Marino heeft bij het schieten haar land donderdag de eerste medaille ooit bezorgd op de Olympische Spelen. In Tokio sloot ze op het onderdeel trap af met brons.

Dwergstaat San Marino nam in 1960 in Rome voor het eerst deel aan het evenement. “Of ik nu een heldin ben? Geen idee”, zei de 33-jarige Perilli. “Maar we moeten ook niet overdrijven, al weet ik niet hoe deze prestatie bij het thuisfront ontvangen wordt.”

San Marino is met vijf atleten in Japan. In 2012 in Londen greep Perilli met de vierde plaats al eens nipt naast de medailles.