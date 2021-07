De Nederlandse zwemploeg heeft de finale bereikt van de 4×100 meter wisselslag voor gemengde teams, een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen. Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Ranomi Kromowidjojo (vrije slag) zetten in de series de zesde tijd neer: 3.43,25. Het was genoeg voor een plek in de olympische finale van zaterdag, Japan viel daar met 3.44,15 als negende net buiten.

Op de gemengde estafette zwemmen vrouwen en mannen door elkaar. Ieder land moet twee vrouwen en twee mannen opstellen. Ze mogen zelf weten hoe ze de vier onderdelen van de wisselslag verdelen, waardoor soms grote verschillen ontstaan. Zo moest Toussaint het als startzwemster opnemen tegen vier mannen. Het Britse kwartet zette de beste tijd neer in de series: 3.38,75.

Kamminga veroverde eerder op de dag zijn tweede zilveren medaille op de schoolslag, dit keer op de 200 meter. Toussaint zwom eerder in de week de finale van de 100 rug (zevende). Korstanje plaatste zich kort voor de estafette voor de halve finales van de 100 vlinder. Kromowidjojo stelde woensdag teleur in de series van de 100 vrij en besloot zich te richten op de 50 vrij.