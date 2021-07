Hamilton over Silverstone-crash: ik zou weer zo rijden

Lewis Hamilton heeft de verwijten van Max Verstappen en Red Bull dat zijn gedrag na de zege op Silverstone respectloos was, weggewuifd. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 benadrukte bovendien dat hij de manoeuvre waardoor zijn Nederlandse rivaal van de baan vloog en crashte, precies zo weer zou maken.

“Ik zou niets veranderen”, zei de Britse Mercedes-coureur over zijn rijstijl tijdens een persconferentie in Boedapest in de aanloop naar de Grote Prijs van Hongarije. Op de Hungaroring is zondag de laatste WK-race voor de zomerstop. Voor Hamilton en Verstappen staat het weerzien daar niet alleen in het teken van de gang van zaken op Silverstone maar gaat het vooral om de eerste plaats in de rangschikking. Verstappen staat nog maar acht punten voor.

“Ik denk dat alles wat er te zeggen viel al bij de vorige race is gezegd”, trapte Hamilton plichtmatig af bij het vragenrondje. “Geen van ons wil dat een andere coureur gewond raakt”, wilde de titelverdediger volgens nog wel kwijt. Door zijn toedoen knalde Verstappen vlak na de start van de Britse GP met een noodgang in de bandenstapel en moest ter controle naar een ziekenhuis.

Dat Hamilton zijn zege, ondanks de 10 seconden tijdstraf, uitbundig vierde na afloop, schoot bij Verstappen en de mensen van Red Bull danig in het verkeerde keelgat. “Het is een kwestie van weten en niet weten”, zei Hamilton over zijn feestje na de finish. Op dat moment wist hij niet dat Verstappen naar het ziekenhuis was gebracht. Daarbij was het zijn “thuisrace” en een “monumentaal moment” voor het Mercedes-team.