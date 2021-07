Handbalsters winnen in Tokio ook derde groepswedstrijd

De Nederlandse handbalsters hebben ook hun derde groepswedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. Angola werd met 37-28 verslagen. Oranje, dat in de groep nog speelt tegen Noorwegen en Montenegro, is na de derde zege vrijwel zeker van het bereiken van de kwartfinales.

De handbalsters van bondscoach Emmanuel Mayonnade begonnen goed met scores van Dione Housheer, Kelly Dulfer en Lois Abbingh, maar leverden na enkele missers en balverlies een 5-1-voorsprong ook weer in. Ook marges van 13-8 en 14-11 wist Oranje niet vast te houden. Vlak voor de rust kwamen de Angolese handbalsters terug tot 16-15. Laura van der Heijden zorgde er nog net voor dat Oranje de eerste helft afsloot met twee treffers voorsprong.

In de tweede helft liepen de handbalsters met scores van Dulfer en Van der Heijden meteen uit naar 21-16 en later naar 28-21. In de slotfase van de wedstrijd kwam de voorsprong niet meer in gevaar.

Oranje won eerder met ruime cijfers van Japan (32-21) en Zuid-Korea (43-36).