Hockeyers blijven tegen Groot-Brittannië steken op gelijkspel

De hockeyers hebben in hun vierde groepswedstrijd op de Olympische Spelen gelijkgespeeld tegen Groot-Brittannië. In het Oi Hockey Stadion in Tokio gaf Oranje een 2-0-voorsprong weg. De wedstrijd eindigde in 2-2.

De hockeyers van bondscoach Max Caldas konden na de nederlaag tegen wereldkampioen België nog niet imponeren in Tokio. Er werd gewonnen van Zuid-Afrika (5-3) en Canada (4-2), maar dat ging ook niet heel gemakkelijk.

Tegen de Britten, die eerder ook hadden gewonnen van Zuid-Afrika en Canada, maar wel verloren van Duitsland, opende Oranje de score in het tweede kwart. Na een goede combinatie tussen Jonas de Geus en Mirco Pruijser, tikte Thierry Brinkman de voorzet van De Geus binnen. In het derde kwart vergrootte Jip Janssen de voorsprong door te scoren uit een strafcorner.

Groot-Brittannië zette aan in het vierde kwart en kwam op 2-1 via Samuel Ian Ward. Daarna kwam Oranje nauwelijks meer onder de druk van de Britten uit en gaf de ene na de andere strafcorner weg. Uit een strafcorner maakte Ward de gelijkmaker, nadat doelman Pirmin Blaak eerder al treffers uit strafcorners had voorkomen. Nederland kreeg in de slotminuut nog vier strafcorners, maar wist daar niet meer uit te scoren.