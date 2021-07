Hockeysters winnen met enige moeite van Groot-Brittannië

De Nederlandse hockeysters hebben voor de eerste keer op het olympisch toernooi enige moeite gehad om een wedstrijd te winnen. Het team van bondscoach Alyson Annan versloeg in Tokio Groot-Brittannië met 1-0.

De wedstrijd was een replay van de finale van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016, destijds na shoot-outs verrassend gewonnen door de Britse formatie.

Halverwege leidde Nederland al met 1-0. Frédérique Matla scoorde uit een strafbal. Wel deden zich daarna aan beide zijden meerdere kansen voor. De Britsen kregen zelfs in de laatste seconde nog een aardige mogelijkheid op de gelijkmaker.

Oranje, dat eerder won van Zuid-Afrika, India en Ierland, was al zeker van een plaats in de kwartfinale. De formatie speelt in de groepsfase nog tegen Duitsland, dat eveneens al geplaatst is voor de volgende fase.

In 2012 was Nederland voor het laatst olympisch kampioen.