Keijser en Paulis roeien naar olympisch brons lichte dubbeltwee

De Nederlandse roeiploeg heeft bij de Olympische Spelen in Tokio de vijfde medaille veroverd. Ilse Paulis en Marieke Keijser roeiden in de finale van de lichte dubbeltwee naar brons op de Sea Forest Waterway. Ze lagen na 1500 meter nog dik aan de leiding, maar stortten het laatste stuk in en werden nog ingehaald door Italië (goud) en Frankrijk (zilver).

Paulis veroverde haar tweede olympische medaille na het goud van vijf jaar geleden in Rio. Toen werd ze met Maaike Head in de boot olympisch kampioene.

Op woensdag was er een historische oogst voor de Nederlandse roeiploeg met vier medailles: goud voor de mannen dubbelvier, zilver voor de vrouwen vier-zonder én de mannen dubbeltwee en brons voor de vrouwen dubbeltwee.

Keijser en Paulis golden vooraf als een zekere kandidaat voor een medaille. Ze plaatsten zich in Tokio overtuigend voor de finales. In de halve finales eindigden ze als derde en dat was precies voldoende voor een plek in de eindstrijd, waarin zes boten om de medailles strijden.

Het duo was de afgelopen jaren al behoorlijk succesvol met onder meer een zilveren medaille op de WK van 2019 en de Europese titel in 2020. Dit jaar werd het brons op de EK, maar Paulis in Keijser roeiden vorige maand nog wel een wereldrecord.

In de olympische finale in Tokio kenden de vrouwen een voortvarende start. Ze lagen na 500 meter nog vierde, maar zetten toen een versnelling in. Na 1500 meter was de Oranje-boot meer dan een seconde los van de concurrentie, maar hun inspanning moesten ze op de laatste 500 meter bekopen. Zowel de Italiaanse boot met Valentina Rodini en Federica Cesarini als de Franse met Laura Tarantola en Claire Bove kwam voorbij geroeid.