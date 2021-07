Korstanje in Nederlands record naar halve finales 100 vlinder

Zwemmer Nyls Korstanje heeft met een Nederlands record van 51,54 seconden de halve finales bereikt van de 100 meter vlinderslag op de Olympische Spelen. De 22-jarige Gelderlander verbeterde zijn eigen recordtijd met ruim een tiende. Begin mei nam hij in Eindhoven met 51,65 het Nederlands record over van Joeri Verlinden.

Korstanje tikte in zijn serie als eerste aan. Hij had uiteindelijk de elfde tijd in het veld van 55 zwemmers, goed genoeg voor een plek in de halve finales van vrijdagochtend. De Amerikaan Caeleb Dressel, die eerder op de dag goud pakte op de 100 vrij, zwom met 50,39 een olympisch record.

Korstanje komt later op donderdag opnieuw in actie in het Tokyo Aquatics Centre, dan met de gemengde estafetteploeg op de 4×100 wissel. Hij vormt het Nederlands team met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Ranomi Kromowidjojo. Kamminga veroverde eerder op de dag zijn tweede zilveren medaille op de schoolslag.