Polsstokhoogspringer Kendricks valt af door corona

Polsstokhoogspringer Sam Kendricks, de wereldkampioen in de discipline, kan wegens een besmetting met het coronavirus niet deelnemen aan de Olympische Spelen. De 28-jarige Amerikaan legde een positieve test af, zo liet het Amerikaans Olympisch Comité weten.

Kendricks was samen met de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis de favoriet voor het goud. Hij won vijf jaar geleden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro brons. Het goud was toen voor de Braziliaan Thiago Braz da Silva.

De Australische delegatie liet onmiddellijk weten als gevolg van de situatie rond Kendricks meerdere atleten op hun kamer in afzondering te hebben gezet, in afwachting van een volgende negatieve test. Dit omdat polsstokhoogspringer Kurtis Marschall heeft getraind met de besmette Amerikaan. Volgens Australische media gaat het om 63 atleten.