Protest Red Bull tegen straf Hamilton haalt niets uit

Het protest dat Red Bull Racing bij de internationale autosportfederatie FIA heeft aangetekend tegen de geringe straf die Lewis Hamilton kreeg na Max Verstappen te hebben aangereden tijdens de Britse GP, heeft niets uitgehaald. Stalbaas Christian Horner en zijn adviseurs slaagden er donderdagmiddag niet in de wedstrijdleiding op het circuit van Silverstone op andere gedachten te brengen. Kenners hadden dat overigens ook niet verwacht.

Hamilton tikte in zijn Mercedes de bolide van Verstappen kort na de start van de race aan, waardoor de Nederlander met een snelheid van zo’n 300 kilometer per uur van de baan in de bandenstapel knalde. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van 10 seconden, ‘zat die uit’ tijdens een pitstop, en won de Grand Prix voor eigen publiek overtuigend.

De F1-stewards wezen het verzoek om herziening af omdat het verhaal van Red Bull geen “geen significant en relevant nieuw element” bevatte.