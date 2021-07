Roeister Sophie Souwer is er bij het olympische roeitoernooi niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de skiff. De 34-jarige Nederlandse eindigde op de Sea Forest Waterway in Japan in haar halve finale als vierde achter roeisters uit Rusland, Zwitserland en China. Daarmee rest voor haar de B-finale.

Hanna Prakatsen uit Rusland won de halve finale, voor de Zwitserse Jeannine Gmelin en de Chinese Yan Jiang. Souwer finishte ruim 2 seconden achter de Chinese.