Steenhuis naar kwartfinales olympisch judotoernooi

Judoka Guusje Steenhuis heeft zich op de Olympische Spelen verzekerd van een plek in de kwartfinales. De 28-jarige Steenhuis versloeg in de achtste finales van de klasse tot 78 kilogram de Oekraïense Anastasiya Turchyn.

De Nederlandse debutante maakte het na ruim 2 minuten in de golden score af op waza-ari. Steenhuis is de nummer 5 van de wereld, Turchyn de mondiale nummer 26.

Later op de dag komt Steenhuis in actie in de kwartfinales. Mocht ze dat duel verliezen, dan kan ze via de herkansingen nog een bronzen plak veroveren.

Donderdag maakt bij de mannen Michael Korrel zijn opwachting in de klasse tot 100 kilogram.