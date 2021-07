Steenhuis voelt zich leeg na uitblijven beste judo

Guusje Steenhuis maakte een aangeslagen indruk na haar tweede nederlaag van de dag, met als gevolg dat ze geen medaille wist te pakken. De debutante wist op het cruciale moment niet de beste versie van zichzelf te etaleren. “Ik kreeg mijn beste judo er niet uit; het judo dat ik vorige maand op de WK heb laten zien en waar ik heel blij mee was. En waar ik ook heel hard op heb getraind”, zei Steenhuis, zoekend naar woorden. “Ik heb een beetje een leeg gevoel.”

De 28-jarige Steenhuis is de nummer 5 van de wereld en gold na haar derde plaats op de WK in Boedapest als een outsider voor de olympische titel.

In de kwartfinales verloor Steenhuis op straffen van de Koreaanse Yoon Hyun-ji en in de herkansingen moest ze in de golden score haar meerdere erkennen in de Cubaanse Kaliema Antomarchi. In de laatste partij kreeg Steenhuis in de golden score aanvankelijk een waza-ari en daarmee de zege toegekend, maar na het raadplegen van de videoscheidsrechter werd de beslissing teruggedraaid.

“Het gebeurt heel vaak dat ze scores terugdraaien en je moet professioneel genoeg zijn om dan weer klaar te gaan staan. Je mag pas juichen als je wordt aangewezen als winnaar, niet eerder”, zei Steenhuis.

“Ik weet niet waar nou precies de kink in de kabel zat. Ik ben op zich heel fit en had een goed plan. Misschien heb ik mezelf een beetje tekortgedaan. Ik kon net niet die volharding vinden om de trekker over te halen en het af te maken. Een aantal keer zat ik er dichtbij, maar ik had het gevoel dat zij niet echt lekker loskwam. Nu gaan we voor de teamwedstrijd; als we allemaal onze schouders eronder zetten kunnen we een medaille pakken.” De teamwedstrijd, nieuw op het olympische programma, is zaterdag.

Voor Steenhuis zijn het haar eerste Spelen. Ze kreeg in de klasse tot 78 kilogram de voorkeur boven Marhinde Verkerk, die inmiddels haar loopbaan heeft beƫindigd.