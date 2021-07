Tennisser Djokovic ligt in Tokio op schema

Tennisser Novak Djokovic ligt op het olympisch toernooi van Tokio voorlopig op schema. De Servische nummer een van de wereld versloeg donderdag met gemak de Japanner Kei Nishikori. In de kwartfinales gunde hij zijn tegenstander slechts 2 games, 6-2 6-0.

Djokovic is in de Japanse hoofdstad op weg naar een zogenoemde Golden Slam. Eerder dit jaar schreef hij de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al bij op zijn naam. Om de Golden Slam te verwezenlijken, moet hij het olympisch toernooi en de US Open, het resterende grandslamtoernooi later dit jaar, nog zien te winnen.