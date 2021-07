Twee keer zilver is voor zwemmer Kamminga pas het begin

Zodra ’s ochtends de wekker rinkelt, gaat bij Arno Kamminga de borst vooruit. De zwemmer uit Katwijk wil in alles uitstralen dat hij een winnaar is, iemand die met lef durft te racen. Die houding leverde hem op de Olympische Spelen in Tokio weliswaar geen goud op, maar met twee zilveren medailles op de schoolslag was Kamminga ook “extreem blij”.

“Ik ben pas vijf jaar bezig in het topzwemmen en heb een ongelooflijke opmars gemaakt. Als ik op dit niveau en zelfs hoger kan blijven doortrainen, en het in races nog langer kan volhouden, dan ga ik straks echt héél hard”, aldus de 25-jarige Katwijker. “Ik heb mijn plafond nog lang niet bereikt.”

Kamminga houdt wel van psychologische spelletjes. Hij straalt uit dat hij voor niemand bang is. Kort voor de start slaat Kamminga altijd een paar keer hard op zijn borstspieren en bovenarmen. Bij de finale van de 100 school keek hij recht in het gezicht van de naast hem startende topfavoriet Adam Peaty toen ze beiden het startblok op stapten. De Brit prolongeerde zijn olympische titel, maar weet dat de enorme marge die hij de afgelopen jaren had ten opzichte van al zijn concurrenten behoorlijk is afgebrokkeld door de opmars van Kamminga. Op de 200 meter koos de Nederlander met snelle, machtige slagen vol voor de aanval. Pas in de laatste meters kwam de Australiër Izaac Stubblety-Cook hem voorbij in de strijd om het goud.

“Ik heb hier op deze Spelen geleerd dat ik dicht bij mezelf moet blijven, mijn eigen raceplan moet uitvoeren. En vooral: vertrouwen hebben. Rondlopen als een winnaar, zwemmen als een winnaar. Vanaf het moment dat ’s ochtends de wekker af gaat, staat de ‘gameface’ op. Je moet je gedragen alsof je gaat winnen, anders lukt het niet. En op weg daar naartoe nergens de makkelijke weg nemen, altijd overal alles in stoppen.”

Al die trainingsarbeid leverde Kamminga twee keer zilver op. “Ik ben pas net begonnen, er zit nog veel meer in. Dit zijn mijn eerste Spelen en ik ga met twee zilveren plakken naar huis. De laatste die twee medailles pakte op de 100 en 200 meter was Kosuke Kitajima. Nou, dat was er wel eentje.” De Japanner won op beide afstanden goud in 2004 en 2008.

Over drie jaar, op de Spelen van Parijs, wil Kamminga dat ook presteren. “Mijn coach Mark Faber en ik zijn altijd bezig met de volgende stap. Gisteren zeiden we tegen elkaar dat we alweer uitkijken naar het volgende trainingsblok, om daarin veel werk te investeren om nóg sneller te gaan. We moesten elkaar toen even afremmen. Eerst hier genieten en oogsten na al het werk dat we erin hebben gestopt. Maar we kijken er ook heel erg naar uit om weer door te gaan. Dit is pas het begin.”