Twee onderdelen is te veel voor badmintonster Piek

Selena Piek is nog niet klaar met badminton, maar ze gaat niet langer twee onderdelen combineren. Dat zei de 29-jarige speelster na haar uitschakeling met Cheryl Seinen in de kwartfinales van het dubbelspel bij de Olympische Spelen in Tokio. Piek kwam met Robin Tabeling ook uit in het gemengd dubbel. “Ik was hier een van de drie die twee onderdelen deed, dus dat geeft wel aan hoe pittig het is. Ik ben bijna 30, heb de nodige blessures gehad en na de Spelen van Rio een burn-out, dus ik ga het wel rustiger aan doen en kijken welk onderdeel het beste bij me past.”

Nu de Spelen er voor haar op zitten, wil ze zo snel mogelijk naar huis. “Corona is wel een smet op deze Spelen en ik wil niet het gevaar lopen ook positief te worden getest. Ik moet er niet aan denken dat ik in dat quarantainehotel moet. Ik heb veel geappt met taekwondoka Reshmie Oogink, die al dagen in afzondering zit. Ik hoop van ganser harte dat ze vandaag negatief test, want dan kan ze eindelijk naar huis. Dat meisje zit er zo doorheen.”