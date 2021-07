Verstappen in Boedapest gebombardeerd met vragen over crash

Max Verstappen is donderdag tijdens een persmoment in Boedapest gebombardeerd met vragen over zijn crash op Silverstone. In tegenstelling tot zijn Britse rivaal Lewis Hamilton, die ervoor verantwoordelijk werd gehouden dat hij met 300 kilometer per uur in de bandenstapel knalde, wilde de Nederlandse coureur er wel van alles over kwijt. Om te beginnen dat hij zich de eerste paar dagen na de Britse GP “behoorlijk beurs” voelde maar nu weer “goed” door “harder trainen dan ooit”.

“Je kunt hoe dan ook een uitslag niet veranderen. Ik ben niet blij met wat er daar gebeurd is. In het bijzonder om zoveel punten te verliezen door toedoen van een ander. Maar het is niet anders”, aldus Verstappen, die op de F1-site tevens bevestigde contact te hebben gehad met Hamilton. “Hij heeft me gebeld. Ik hoef niet in te gaan op de details, maar we hebben gepraat.”

De koploper in de WK-stand bleef van mening dat de regerend wereldkampioen en het Mercedes-team zich anders hadden moeten opstellen. “Als de een in het ziekenhuis ligt en de andere met een vlag staat te zwaaien alsof er niets is gebeurd, nou ja, je hebt die vent wel in de muur gedrukt met 51G. Zo hoor je een overwinning niet te vieren, zeker niet gezien de manier waarop je die geboekt hebt.”

Verstappen herhaalde nog eens dat hij het feestje van de concurrentie van totaal gebrek aan respect vond getuigen. “In zekere zin toont het aan hoe ze echt zijn. Het komt voort uit een situatie waarin de druk enorm was opgelopen. Ik zou zo niet gezien willen worden. Ik zou me trouwens ergeren aan mezelf als het andersom was geweest en ik zo’n manoeuvre had gemaakt. Dan had ik zeker niet zo staan te jubelen.”

De onbetwiste kopman van Red Bull noemde de tijdstraf die Hamilton kreeg, 10 seconden, oneerlijk. “Omdat je in feite je belangrijkste concurrent uitschakelt en gezien ook de snelheid die onze auto’s hebben. We liggen mijlen voor op laten we zeggen het op twee na beste team. We pakken onder normale omstandigheden gemakkelijk 40, 50 seconden. Dan stelt 10 seconden straf niets voor. Het zou veel meer moeten zijn.”

Verstappen vond dat hem niets te verwijten viel in de verbeten strijd die na de start ontstond om de koppositie. “Er wordt gemakkelijk gezegd dat ik een agressieve rijder ben. Ik denk van niet. Ik ben een harde rijder, ik race hard maar uiteindelijk weet ik heel goed hoe ik mijn wagen moet positioneren. Ik ben niet betrokken geweest bij ongelukken waarbij ik op iemand ben ingereden. En ik heb bovendien nul strafpunten, dus dat zegt wel iets.”

De tweestrijd zal zeker achter het stuur hard blijven, te beginnen op de Hungaroring, maar Verstappen verwacht niet dat zijn relatie met Hamilton nu voor altijd getroebleerd is. “Uiteindelijk zijn we coureurs. We gaan gewoon door. We blijven jagen, we vechten nog steeds samen voor die titel en we racen verder op de best mogelijk manier, in elk geval van mijn kant.”