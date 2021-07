Vitesse krijgt Dundalk als tegenstander in Conference League

Vitesse speelt in de derde voorronde van de Conference League tegen Dundalk. De Ierse club schakelde donderdag in de tweede voorronde FCI Levadia Tallinn uit. Dundalk won met 2-1 in Estland. Een week eerder speelden beide teams met 2-2 gelijk.

De winnende treffer voor Dundalk viel in de 92e minuut. De Engelsman Will Patching was de gevierde man bij de huidige nummer 6 uit de Ierse competitie. Vorig seizoen eindigde Dundalk als derde en won het de nationale beker.

Vitesse werd vorig seizoen vierde in de Eredivisie en hoeft daardoor pas mee te doen in de derde kwalificatieronde van het nieuwe Europese clubtoernooi.

De Arnhemmers spelen volgende week donderdag (5 augustus) om 19.00 uur eerst een thuiswedstrijd. De return, die wordt gespeeld in Dublin, is een week later.

Mocht Vitesse erin slagen Dundalk uit te schakelen, moet nog één opponent worden verslagen om het hoofdtoernooi te halen. De twee duels in de play-offs zijn op 19 en 26 augustus.