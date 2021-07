Atleet Smidt naar halve finales 400 meter horden

De eerste Nederlandse atleet die in actie is gekomen op het olympisch atletiektoernooi, heeft het naar behoren gedaan. Nick Smidt eindigde in zijn serie op de 400 meter horden als vierde en dat betekende een rechtstreekse doorgang naar de halve finales.

Zijn tijd van 49,55 lag iets boven zijn persoonlijke record van 49,28. De 24-jarige atleet uit Assen zette van alle deelnemers in het Olympisch Stadion de 22e tijd neer.

Smidt liep dit seizoen meer dan tien keer een wedstrijd over 400 horden. Het lukte hem niet de olympische limiet van 48,90 te slechten, maar vergaarde wel genoeg punten om zodanig te stijgen op de wereldranglijst, dat hij zich alsnog kwalificeerde voor Tokio. Hij is drievoudig Nederlands kampioen.