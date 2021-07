Atlete Hassan gaat gebukt onder de stress

Sifan Hassan leek zich bij haar eerste optreden in het Olympisch Stadion van Tokio zonder al te veel inspanning te plaatsen voor de finale van de 5000. Maar schijn bedroog, wilde de atlete na de race doen geloven. “De race ging veel zwaarder dan ik had gedacht. Het was warm en benauwd vochtig. Ik ben echt blij dat ik de finale heb gehaald”, zei ze na haar race in de series, die ze won in 14.47,89, ruim boven haar Europees record van 14.22,12.

“Ik ben ook zo blij omdat ik het supermoeilijk vond me rustig te concentreren op de race. Er is zoveel te doen om het coronavirus, sommigen testen positief en kunnen dan niet meedoen. En dan is er ook onzekerheid over wat het weer gaat doen. Dat geeft enorm veel stress.”

Hassan mikt in Tokio op goud op de 5000 en 10.000 meter, maar de 28-jarige wereldtopper overweegt ook de 1500 meter erbij te doen. Op die afstand is ze de regerend wereldkampioene. Ze weigerde na de race ook maar iets prijs te geven over haar plannen. “Ik weet het nog niet. Ik bekijk het van dag tot dag.”