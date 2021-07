Atlete Hassan simpel naar olympische finale 5000 meter

Atlete Sifan Hassan is haar jacht op olympische roem begonnen met het voldoen aan een simpele opdracht. De wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter plaatste zich op de openingsdag van het atletiektoernooi eenvoudig voor de finale van de 5000 meter. De 28-jarige Nederlandse atlete won haar serie in 14.47,89. De finale is maandag.

Hassan verschool zich het grootste deel van de race achterin het veld en schoof pas in de laatste 600 meter op naar voren. Met nog 200 meter te gaan versnelde ze en liep ogenschijnlijk ontspannen naar de winst. De Keniaanse Agnes Jebet Tirop finishte als tweede in 14.48,01. De Ethiopische Senbere Teferi werd derde in 14.48,31.