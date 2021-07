BMX’er Kimmann bereikt finale Spelen, Van Gendt en Harmsen niet

BMX’er Niek Kimmann heeft de hoge verwachtingen van de Nederlandse equipe op de Olympische Spelen in Tokio waar kunnen maken. De 25-jarige fietscrosser uit Lutten bereikte vrijdag de finale, die later in de ochtend wordt verreden. Bij de mannen gingen Twan van Gendt en Joris Harmsen op het Ariake Urban Sports Park roemloos ten onder in de halve finales.

Bij de vrouwen wist alleen Merel Smulders zich te plaatsen voor de finale. Ze finishte in haar heat in de halve finale als derde, mede door een val bij de Amerikaanse Alise Willoughby en de Australische Saya Sakakibara.

Laura Smulders, die brons pakte op de Spelen van Londen 2012, kwam in haar eerste run ten val, waarbij ze ook Judy Baauw meenam. Smulders leek er het ergst aan toe, finishte nog wel, maar reed een kansloze tweede heat. Baauw kon het in de tweede en derde heat ook niet meer rechtzetten. Smulders en Baauw eindigden respectievelijk als achtste en zevende in de halve finale.