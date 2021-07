BMX’er Kimmann verovert goud op Olympische Spelen in Tokio

BMX’er Niek Kimmann heeft op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille gegrepen. De 25-jarige fietscrosser uit Lutten was in de finale op het Ariake Urban Sports Park verreweg de sterkste. De Brit Kye Whyte pakte zilver, de Colombiaan Carlos Alberto Ramirez Yepes het brons.

Kimmann kwam maandag tijdens een training nog in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in een knieschijf op. Dat weerhield hem er niet van met pijnstillers gewoon van start te gaan in het BMX-toernooi. Op de chaotische slotdag met de halve finales en finales was de fietscrosser, die in 2015 wereldkampioen werd, overtuigend de sterkste.

De Nederlander startte steeds aan de buitenkant en zorgde er met een versnelling op het eerste rechte stuk voor dat hij als eerste door de eerste bocht ging. Dat lukte hem in de finale ook. Kimmann gaf zijn koppositie daarna niet meer af op de lange olympische baan.

Kimmann bezorgde Nederland het eerste olympisch goud in het BMX’en. Vijf jaar geleden op de Spelen van Rio eindigde hij als zevende in de finale, waarin landgenoot Jelle van Gorkom toen zilver pakte.