BMX’ster Merel Smulders heeft bij de Olympische Spelen brons veroverd. De 23-jarige debutante reed in Tokio een sterke finale en eindigde als derde. De Britse Bethany Shriever pakte het goud en tweevoudig olympisch kampioene Mariana Pajón uit Colombia moest dit keer genoegen nemen met zilver.

Merel Smulders was de enige Nederlandse deelneemster in de finale. Haar oudere zus Laura, die bij de Spelen van Londen 2012 brons pakte, strandde net als Judy Baauw in de halve finales.