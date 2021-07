Bouwmeester ziet kansen op eremetaal groeien

Na drie goede races op vrijdag heeft zeilster Marit Bouwmeester zich, na een slechte donderdag, helemaal terug geknokt in het olympisch zeiltoernooi in de Laser Radial-klasse.

Ze geeft zichzelf een goede kans om alsnog een medaille te winnen. “Het was een heel gevecht. Met zachte wind is het belangrijk dat je positie links of rechts kiest. Ik ben blij met hoe het ging. Ik heb bij de start de goede positie kunnen kiezen”, zei Bouwmeester na de races.

Bouwmeester had slecht geslapen, maar dat was niet van invloed op haar races. “Natuurlijk waren de emoties hoog na donderdag, maar je weet dat er nog een dag komt en met weinig wind veel mogelijk is. Ik wist al dat er nog veel inzat en dat de concurrentie ook fouten zou maken. De medalrace wordt spannend, alles staat dicht op elkaar, maar ik heb kans om een medaille te pakken. Vanochtend zag het er kansloos uit, maar nu heb ik in ieder geval een kans.”

In de stand gaat de Deense Anne-Marie Rindom, die een slechte dag beleefde met een diskwalificatie, nog aan de leiding met 64 punten. Bouwmeester staat tweede met 71 punten. De Zweedse Josefin Olsson staat derde met 79 punten. Zondag volgt de medalrace met dubbele punten.