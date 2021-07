Coach Emke van roeiers Holland Acht: het klopte voor geen meter

Hoofdcoach Mark Emke van de Holland Acht zag bijna verbijsterd toe hoe zijn roeiers in de olympische finale van de Spelen in Tokio niet op snelheid kwamen. De boot kwam na een slechte start maar niet op stoom en bleef hangen op de vijfde plaats.

“Van een slechte start kun je herstellen, maar alleen als je op de juiste manier blijft roeien, technisch de dingen doet die je moet doen en waar we zo vaak en zo veel op getraind hebben. Dat zit er blijkbaar nog steeds niet strak in. Heel frustrerend”, zei de ervaren roeitrainer.

Emke heeft roeiers onder zijn hoede die ontstellend hard door het water kunnen ploegen, maar kennelijk ook fragiel zijn in hun hoofd. “Ik had verwacht dat ze voorin mee zouden doen op basis van wat ze lieten zien in de heat en de trainingen. Ze kunnen zoveel harder varen. Blijkbaar zat er iets anders in hun hoofd. Dat zou zo maar kunnen, want daar hebben ze het hele seizoen wel een beetje last van. Soms gaat het prima, maar andere keren klopt het voor geen meter. Eerlijk gezegd dacht ik dat de groep stappen had gemaakt en nu wel een beetje klaar was met die flauwekul. Niet dus.”

De roeiers waren kapot van hun slechte optreden in de olympische finale op de Sea Forest Waterway, maar de hoofdcoach zat er ook stevig doorheen. “Ik ben er emotioneel natuurlijk sterk bij betrokken. Ik zag de eerste halen en die waren wel ok√©, maar daarna kwam de boot niet in een goed ritme en maakte te weinig snelheid. Het is doodzonde. De Nieuw-Zeelanders winnen in 5.24, maar in deze weersomstandigheden was een tijd van 5,20 mogelijk. En dat kunnen mijn jongens makkelijk roeien, dat hebben ze zo vaak laten zien in de trainingen.”