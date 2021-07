Eerste atletiekgoud Tokio naar Ethiopiër Barega op 10.000 meter

Selemon Barega heeft bij de Olympische Spelen in Tokio de eerste gouden medaille veroverd in het atletiektoernooi. De Ethiopiër was de snelste op de 10.000 meter. Hij had in het Olympisch Stadion de beste eindsprint in de benen en finishte in 27.43,22.

De Oegandese wereldkampioen Joshua Cheptegei liep naar het zilver in 27.43,63 en diens landgenoot Jacob Kiplimo behaalde het brons met een tijd van 27.43,88. In het stadion van Tokio, waar 68.000 mensen in kunnen, bleven de tribunes leeg als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

Barega is de opvolger van de Britse hardloper Mo Farah, die in Londen 2012 en Rio 2016 de titel veroverde op de 10.000 meter. ‘Sir’ Mo wist zich niet te plaatsen voor Tokio.