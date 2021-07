De Nederlandse estafetteploeg heeft zich bij de Olympische Spelen overtuigend geplaatst voor de finale van het nieuwe onderdeel 4×400 meter gemengd. Jochem Dobber, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Ramsey Angela liepen in hun serie naar de tweede plaats in een dik Nederlands record van 3.10,69. Alleen het Poolse kwartet was sneller.

De tweede plaats betekende een rechtstreekse doorgang naar de finale op zaterdag.

Dobber opende sterk en hielp Klaver aan de leiding. Zij kon de koppositie niet vasthouden en zag vlak voor de wissel een Poolse voorbijkomen. De Witte en Angela consolideerden de tweede plek kundig. De tijd was veel beter dan het oude Nederlandse record. Het Oranje-viertal haalde er ruim 7 seconden af.