Etappezege Duitser Zimmermann in Ronde van de Ain

Georg Zimmermann heeft de tweede etappe in de Ronde van de Ain gewonnen. De Duitse wielrenner van Intermarché-Wanty-Gobert nam de leiding in het klassement over van de Colombiaan Alvaro Hodeg, die donderdag de openingsrit op zijn naam schreef.

Zimmermann was na 131 kilometer, tussen Lagnieu en Saint-Vulbas, de snelste in de sprint van een kopgroep van zes man. Zimmermann was pas later in de etappe bij die groep van toen nog vijf renners aangesloten. De Australiër Michael Storer werd tweede, voor de Belg Harm Vanhoucke.

Voor de 23-jarige Zimmermann betekende het zijn eerste zege als profrenner. In het klassement heeft hij 4 seconden voorsprong op Storer en 6 op Vanhoucke.

De Ronde van de Ain wordt zaterdag beslist met een korte bergetappe van 125 kilometer in de Jura, met aankomst in Lélex Mont-Jura.