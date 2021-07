Grol na vroege aftocht: ik was gespannen en maak gewoon een fout

Voor judoka Henk Grol was de droom om zijn loopbaan met een gouden olympische medaille af te sluiten al na 25 seconden voorbij. Binnen een halve minuut werd de afzwaaiende Grol (36) op zijn rug geworpen.

“Dit was het dan, ik kan er niks anders van maken”, zei Grol ongeveer een kwartier na zijn laatste individuele wedstrijd. “Ik was gespannen vanochtend en maak gewoon een fout. Dan is het einde verhaal.”

Grol werd verrast door de Oezbeek Bekmurod Oltiboev, de nummer 21 van de wereld. “In de eerste wedstrijd ben ik altijd een beetje stijf, gespannen. Ik moet een beetje in het toernooi komen. Ik heb een score gehad van een jongen waar ik van moet winnen. Het is superdom, dit is het enige dat hij kan.”

De laatste olympische medaille van Grol dateert van 2012, toen hij net als in 2008 brons pakte. Tijdens de vorige Spelen, in 2016, was er ook geen medaille voor hem weggelegd. “Het is me niet gegund vandaag. Ik wil er geen jankverhaal van maken. Maar mijn lichaam is op. Ik heb alles bij elkaar geraapt om hier goed te zijn. Ik was prima in vorm, maar ik heb het niet kunnen laten zien.”