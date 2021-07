Grol verliest eerste partij en pakt geen medaille bij afscheid

De Olympische Spelen zitten er voor de afzwaaiende Henk Grol in de klasse boven 100 kilogram al na één partij op. De 36-jarige Grol verloor van Bekmurod Oltiboev uit Oezbekistan. Grol is de nummer 9 van de wereld, Oltiboev is de mondiale nummer 21.

De partij duurde slechts 25 seconden. De Oezbeek wierp Grol bij de eerste actie direct op zijn rug.

Grol, tweevoudig winnaar van olympisch brons, had zijn loopbaan in Tokio willen bekronen met olympisch goud. Hij werd op de Spelen van 2008 en 2012 derde. Op de Spelen van 2016 greep hij naast eremetaal, waarna hij bekendmaakte dat hij niet meer door zou gaan tot de Spelen van Tokio. Op dat besluit kwam hij terug.

Grol is drievoudig Europees kampioen in de klasse tot 100 kilogram en hij werd in dezelfde klasse drie keer tweede op de WK.