Heemskerk zesde in olympische finale 100 vrij, goud voor McKeon

Zwemster Femke Heemskerk heeft haar eerste individuele finale op de Olympische Spelen afgesloten op de zesde plaats. De 33-jarige Heemskerk kon zich op de 100 meter vrije slag niet mengen in de strijd om de medailles, maar ging met 52,79 seconden wel sneller dan in de halve finales. De olympische titel op het koninginnennummer ging naar de Australische Emma McKeon in 51,96, een olympisch record.

Heemskerk, de Europees kampioene op de 100 vrij, had zich met 52,93 als zesde geplaatst voor de finale. Dat was haar op twee na beste tijd ooit op de 100 vrij. Met 52,69 heeft ze het Nederlands record in handen. Heemskerk zwom al vijf olympische finales als onderdeel van een estafetteploeg, met als hoogtepunten het goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) op de 4×100 vrij.

De Zuid-Hollandse keerde halverwege als vierde in 25,26, maar kon op de tweede 50 meter niet meestrijden om de medailles. Het zilver ging naar Siobhan Haughey uit Hongkong (52,27), de Australische Cate Campbell pakte brons (52,52). Penny Oleksiak, de Canadese die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro samen met de Amerikaanse Simone Manuel het goud won, tikte als vierde aan in 52,59. Ook de Zweedse Sarah Sjöström was iets sneller dan Heemskerk (52,68).

Ranomi Kromowidjojo, de olympisch kampioene van Londen 2012 op het koninginnennummer, bleef al in de series steken. ‘Kromo’ werd in eerste instantie veroordeeld tot een swim-off, maar ze besloot daarvan af te zien en zich volledig te focussen op de 50 vrij. Heemskerk komt ook op dat sprintnummer in actie.