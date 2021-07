Hockeyer Bakker: poulefase niet best maar nu begint het opnieuw

De Nederlandse hockeyploeg is moeizaam aan de Olympische Spelen begonnen, onderstreept Billy Bakker. Van de vijf gespeelde duels wist Oranje, dat vierde is geworden in de poule, er slechts twee te winnen.

“Deze poulefase was niet onze beste fase, maar we weten ook dat het in de kwartfinales weer opnieuw begint. Al moet ik zeggen dat het lekker zou zijn als we wat meer vertrouwen hadden gehad. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren over twee dagen”, zei Bakker. Bij de laatste acht neemt Oranje het op tegen AustraliĆ«, de winnaar van de andere groep.

“Ik heb gekke dingen zien gebeuren in de kwartfinales. Dit zijn de Olympische Spelen en als iedereen er zo lang voor traint, gebeuren er altijd gekke dingen. Do-or-die-wedstrijden worden heel anders gespeeld dan in de groep, zo weet ik uit ervaring.”

Tegen de Duitsers maakte Nederland een tamme indruk. “Het klinkt misschien gek, maar we begonnen niet slecht. We hadden een paar pogingen richting de goal, maar dan moet je wel zorgen dat er iets gebeurt. Dat deden we niet en vanaf de 1-0 liepen we achter de feiten aan”, aldus Bakker, die met zijn ploeg weinig kansen wist te creĆ«ren.

“De Duitsers hadden ons goed in de tang. We moeten zorgen dat we onze aanvallers meer aan de bal krijgen, dan kunnen we heel gevaarlijk zijn. 3-1 verliezen van Duitsland kan gebeuren, maar dat wil je niet in de kwartfinales hebben. Hopelijk is dit een waarschuwing.”

Oranje wist in de poule alleen van Zuid-Afrika en Canada te winnen.