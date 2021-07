Japan verlengt coronanoodtoestand rond Tokio

Japan heeft vrijdag de noodtoestand in Tokio verlengd. Ook breidde zij die uit naar vier andere regio’s, als gevolg van de snelle stijging van het aantal besmettingen tijdens de Olympische Spelen.

In de regio’s Saitama, Chiba en Kanagawa in de buurt van Tokio geldt sinds vrijdag eveneens de noodtoestand. Dat geldt ook voor Osaka. In Tokio en Okinawa, waar de noodtoestand al langer van kracht was, zal zij nu in ieder geval tot 31 augustus van kracht blijven.

De verlenging en uitbreiding van de noodtoestand volgt op drie dagen met recordaantallen nieuwe coronabesmettingen in Tokio. Mede daardoor kwamen de landelijke besmettingscijfers in Japan voor het eerst sinds de corona-uitbraak uit boven de 10.000 infecties per dag.

Japan telde tot nu toe ruim 15.000 overleden coronapatiƫnten. Dat is relatief weinig voor een land met meer dan 126 miljoen inwoners. Daar staat tegenover dat slechts 28 procent van de Japanse bevolking momenteel volledig is gevaccineerd. Dat is een laag percentage voor een rijk land als Japan. In Nederland is ongeveer de helft van alle volwassenen volledig gevaccineerd.

Experts waarschuwen dat de gezondheidszorg in het Aziatische land onder grote druk komt te staan. Een groep medische organisaties drong er daarom donderdag al bij de overheid op aan om voor het hele land de noodtoestand af te kondigen. De Japanse premier Yoshihide Suga wil dat voor eind augustus 40 procent van de Japanse bevolking is gevaccineerd.